Kinderen onder de twaalf die De Saambinder, het blad van de Gereformeerde Gemeenten, lezen, krijgen op de voorlaatste bladzijde uitleg over de Afscheiding van 1834. Dat is een geruchtmakende breuk in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk waaruit verschillende gereformeerde kerkverbanden zijn ontstaan.

De kinderen lezen over de bekering van dominee Hendrik de Cock, in de rubriek netjes beschreven als ds. H. de Cock. Een dominee noem je immers niet bij zijn voornaam. Zo beschrijft basisschooldirecteur Dick van Wijngaarden hoe De Cock ernstig begint te preken, over de zondige mens en de naderende eeuwigheid. Dat brengt hem in de problemen, hij 'komt zelfs in de gevangenis terecht'.

