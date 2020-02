De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Hoe sta je in het leven, wat houdt je bezig? Wat heeft je gevormd en welke dingen zou je graag willen bereiken? Heb je een gezin, een baan of hobby waarover je graag vertelt? Een redacteur gaat graag met je in gesprek voor een interview in de rubriek Dertigersportret. Nieuwe aanmeldingen van zowel mannen als vrouwen zijn weer welkom via meedenken@nd.nl.

Dierbare foto

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .