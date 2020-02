Het licht ging uit in Dresden

Het bombardement van Dresden op 13 en 14 februari 1945 leverde militair gezien niets op, maar kostte wel aan 25.000 mensen het leven. D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 37: het bombardement van Dresden.

Een van de brandpunten van de Duitse cultuur is de stad Dresden, gelegen aan de Elbe, bijna tweehonderd kilometer ten zuiden van Berlijn. Dresden telde talrijke historische gebouwen, opera’s en musea. De filosoof en dichter Friedrich Schiller doceerde in Dresden, de componist Richard Wagner voerde er zijn opera’s uit en de schrijver Erich Kästner werd er geboren.

Niet lang na de machtsovername van Adolf Hitler in 1933 werd duidelijk dat de geschiedenis ook in Dresden een keer genomen had. In april werden Joodse winkeliers geboycot, op 10 mei 1933 vonden er boekverbrandingen plaats. De teloorgang van het geestesleven in Dresden werd vastgelegd door de romanist Victor Klemperer in zijn dagboek uit de nazitijd Tot het bittere einde. ‘Van de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .