Overheid onbekend met lood in leidingen

Hilversum

Zeker 165 gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dat meldt de NOS op basis van een enquête onder 217 gemeenten. In 93 gemeenten is niet bekend of panden die door de gemeente worden beheerd, zoals basisscholen en kinderdagverblijven, nog loden leidingen bevatten. 39 gemeenten laten weten een onderzoek in te stellen. De gemeente Utrecht maakte donderdag bekend dat in zes schoolgebouwen van voor 1960 verhoogde concentraties lood in het water waren gevonden, wat zorgt voor gezondheidsrisico's. <