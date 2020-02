Wereldhave onderuit op Damrak

Vastgoedinvesteerder Wereldhave was vrijdag de grote verliezer op de Amsterdamse beurs. Het in winkelvastgoed gespecialiseerde fonds sloot het jaar af met een verlies en stelde beleggers teleur met zijn strategiewijziging. Toenemende zorgen over de economische impact van het nieuwe coronavirus drukten de AEX en andere Europese beursgraadmeters in het rood.