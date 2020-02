Nederland wacht zuidwesterstorm

Nederland beleeft zondag de eerste storm van het jaar. Langs de westkust en in het noordwesten neemt de zuidwestenwind zondagmiddag toe tot stormkracht 9, verwacht Weeronline. Op de Wadden, in grote delen van Noord-Holland en Friesland, in het westen van Zeeland en Zuid-Holland en in de noordwestelijke helft van Groningen zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 120 kilometer per uur. In het zuiden, midden en oosten van het land is sprake van zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De stormdepressie heeft de naam Ciara gekregen en wordt veroorzaakt door een zeer groot lagedrukgebied dat zondag ten noordwesten van Schotland trekt. Ook Groot-Brittannië, de kust van Noord-Frankrijk en België zetten zich schrap.