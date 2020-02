Tegen liefde kan geen vredesplan op

Ook al is het vredesplan van president Trump door de Palestijnen op voorhand verworpen, het biedt perspectief voor een tweestatenoplossing. Met dezelfde ogen kijk ik terug naar 1993: het Oslo-akkoord. Hoopvolle tijden voor Israël en de Palestijnen, met Amerika als mediator. Stapje voor stapje werd er gewerkt aan een tweestatenoplossing en ze zijn ver gekomen. Maar niet ver genoeg om de vrede te beklinken. In dat jaar reisde ik af naar Israël om vrijwilligerswerk te doen in het kinderhuis Jemima, met 24 gehandicapte kinderen van Palestijnse afkomst.

Mooie en dierbare herinneringen zijn inherent aan dit huis, al waren er moeilijke momenten, waarin het dreigend geweld in het land soms heel dichtbij kwam. Juist dan was Jemima een oase, waar het leven ongecompliceerd was en liefde en eenvoud hand in hand gingen. In de gebrokenheid van de samenleving bloeiden kinderen op door aandacht, zorg en liefde en als vrijwilliger bloeide je mee. De zorg ..

Jemima is een prachtige plek om te werken aan vrede, en liefde is het beste medicijn. Niet dat alles daarmee goed komt - Ibrahim heeft ons dat laten zien -, maar liefde heeft wel het laatste woord en biedt daarmee hoop voor de toekomst. Daar kan geen vredesplan tegenop, ook niet dat van Trump. <

