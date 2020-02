Nekt de ja-jasticker het huis-aan-huisblad?

Een goedbedoeld initiatief van de Utrechtse gemeenteraad om met ja-jastickers op de brievenbussen de papierberg terug te dringen mondt uit in een felle discussie over de persvrijheid. Stadsblad Utrecht vreest voor zijn voortbestaan, uitgever DPG Media stapt opnieuw naar de rechter.

Jacques Roseboom (gepensioneerd tandarts) brengt in zijn eigen wijk in Utrecht Rijnsweerd de huis-aan-huiskrant rond. Maar alleen bij de mensen met een sticker op de brievenbus. (beeld Raymond Rutting)

Utrecht

Utrecht, Tilburg, Haarlem en Rotterdam vervingen begin dit jaar de nee-neesticker tegen ongewenst drukwerk voor een ja-jasticker, die in Amsterdam succesvol is gebleken. Brievenbusbezitters moeten zo expliciet laten weten dat ze wél reclamefolders willen ontvangen. Alleen in Utrecht geldt: wie geen sticker op de brievenbus heeft geplakt, ontvangt ook geen lokale kra..

Rijsbergen heeft sympathie voor het terugdringen van de papierberg, maar vindt het niet goed dat de gemeente hierover niet met hem in gesprek is gegaan. Stadsblad Utrecht wordt al van gerecycled papier gemaakt, zegt hij. ‘We hebben een grote groep lezers die..

