Wat een opluchting na het lezen van de column van de heer Bram van de Beek (Nederlands Dagblad 5 februari). Eindelijk iemand die benoemt waar het werkelijk om draait: laat op het theologische conferenties en op synodes weer over God gaan. En wat een bemoediging aan het slot: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.' Bedankt voor deze column, het heeft me goed gedaan. <

