Blokhuis wil geen lagere decibelnorm

In 2018 sloot Blokhuis een convenant met de branche, waarbij 103 decibel als maximale norm is afgesproken. Dat niveau is alleen veilig met oordoppen, maar dat wordt in de voorlichting niet gecommuniceerd, zo berichtte Nieuwsuur. Een verlaging ligt volgens Blokhuis niet meteen voor de hand. 'Sommige mensen die muziek maken, die komen dan niet meer. Die zeggen: lager dan dat gaan we niet spelen. We moeten een gulden middenweg vinden, denk ik.'

De afspraken met de branche worden dit voorjaar geëvalueerd. Daarbij zal de maximale norm, en het feit dat die alleen met goede oordoppen veilig is, zeker onderwerp van gesprek zijn, aldus Blokhuis.