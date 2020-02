Ambassadeurs van de Vrijheid bekend

Amsterdam

Zangeres Roxeanne Hazes, rapper Snelle & de Lieve Jongens band, dj’s Lucas & Steve en dj-trio Kris Kross Amsterdam zijn dit jaar de Ambassadeurs van de Vrijheid. Ze vliegen in dit lustrumjaar, waarin Nederland 75 jaar vrijheid viert, in helikopters van defensie van bevrijdingsfestival naar bevrijdingsfestival. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. Op de website van de bevrijdingsfestivals vertellen de artiesten wat hun connectie is met de Tweede Wereldoorlog. Zo denkt Hazes aan haar Joodse oma, van wie een groot deel van de familie is vermoord in de vernietigingskampen. Snelle staat stil bij de verhalen die zijn opa vertelde over de Hongerwinter. De Ambassadeurs van de Vrijheid treden sinds 1991 op tijdens de bevrijdingsfestivals. Normaal gesproken zijn het er drie, maar dit jaar vier. <