De Hema gaat de naam moorkop vervangen door het nogal vage woord 'chocoladebol', omdat er mensen zijn die zich aan de naam moorkop kunnen storen. Een bakkerij in Monster veranderde daarom deze week de naam in 'roombol'.

Volgens een van de Nederlandse theorieën wordt het gebak zo genoemd omdat de lekkernij lijkt op een tulband waardoor de associatie met een Moor gelegd werd, wat vroeger het synoniem kon zijn voor elke (Noord-)Afrikaan die relatief bruin was.

In Duitsland, waar men het gebak al sinds eind negentiende eeuw Mohrenkopf noemt, bestaat er een theorie dat de naam afgeleid is van een Moorse Egyptische christelijke kopt die eind derde eeuw in Zwitserland, vermoedelijk in de buurt van Saint Maurice, als legercommandant weigerde opstandige boeren en christenen te vermoorden en anderen motiveerde ook de bevelen van de Romeinen niet op te volge..

