Mogelijk datalek bij Gelderse ggz-kliniek

Arnhem

Hackers hebben mogelijk toegang gehad tot dossiers van honderden cliënten van een ggz-kliniek in Gelderland. Daarin stonden namen, geboortedata en diagnoses van mensen. Het lek ontstond nadat personeel in een phishingmail waren getrapt. Er zijn geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt, laat de instelling Pro Persona weten na een bericht van RTL Nieuws. Volgens een woordvoerder kregen medewerkers vlak voor kerst een mail waarin stond dat hun mailbox vol was en dat ze de capaciteit konden uitbreiden door op een link te klikken. 'Het leek alsof de mail van onze eigen ICT-afdeling kwam.' <