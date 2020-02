Je geliefde is als een ijsberg

Valentijnsdag is een commerciële dag. 'Maar wat maakt dat uit?', vinden Richard en Maria Kane, de oprichters van Marriage Week. Als zo'n dag mensen helpt eens na te denken over hun relatie is hij voor het Britse echtpaar al geslaagd.

Zwolle

In een Britse bouwmarkt verbaasde Richard Kane zich over de zorg waarmee mensen hun huizen (ver)bouwen en inrichten. ‘Terwijl huizen er alleen maar zijn om onze relaties onderdak te bieden.’ Mensen zouden meer in een duurzaam huwelijk moeten investeren, bedacht Kane in 1997 en samen met zijn Zweedse vrouw Maria begon hij Marriage Week. Voor de Nederlandse editi..

Waarom een week lang aandacht voor het huwelijk?

