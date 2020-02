193. ‘Nee. Soms gaan de kosten voor de baat uit, Tish. Ik wil dat jij heelhuids aankomt. Daarom stuur ik jullie over het water.’ Het was moeilijk om tegen zijn goede bedoelingen in te gaan. ‘Barlow trekt door de bergen naar het zuiden. Met wagens. Waarom kunnen wij niet…’

‘Barlow trekt zijn eigen spoor. Het is nog maar de vraag of het hem gaat lukken.’ Hij stond op, woelde met zijn hand door Martha’s dunne haartjes en staarde toen in de verte. ‘Moet je die berg zien.’ Hij wees met zijn tinnen beker naar een driehoekige sneeuwwitte piek die hoger was dan Letitia ooit had gezien. ‘Het is link om te proberen daar langs te gaan.&r..

Eigenlijk kon ze dat zelf ook wel zien. Maar waarom was hij altijd degene die de beslissingen nam en deelde hij die vervolgens alleen maar mee? ‘Mijn besluit staat vast’, ging Davey verder. ‘Ik heb al voor die vlotten bij Hudson’s Bay betaald. Zij nemen jou en Martha mee, met het aambeeld, het gereedschap en jouw… spullen. Jullie staan op hun lijst. De wagen is al..

