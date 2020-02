'Je redt de aarde niet met warmetruiendag'

Leerlingen van christelijke basisschool De Parel in Drachten deden vrijdag mee aan de landelijke Warmetruiendag. Groep 8 vroeg zich af of zo’n dag zin heeft. ‘Als iedereen een warme trui moet dragen, dan moeten er meer truien gemaakt worden en dat kost ook energie.’

Groep 8 van basisschool De Parel in Drachten deed vrijdag mee aan de Warmetruiendag. (beeld Hans-Lukas Zuurman)

Drachten

De ochtendpauze is voorbij en het voormalige speellokaal van christelijke basisschool De Parel in Drachten vult zich al snel met luide kinderstemmen. Hier huist wegens ruimtegebrek groep 8 van meester Jan Peter Zomer. Vandaag is de veertiende editie van de Warmetruiendag, een landelijke dag waarop energiebesparing centraal staat. De Parel doet mee.

‘Jullie hebben allemaal een warme trui aan’, zegt Zomer, terwijl hij goedkeurend rondkijkt. Vanuit de klas wordt geroepen dat de verwarming nog aan staat. ‘Hij staat niet zo hoog als gisteren’, legt de leerkracht uit. ‘De verwarming staat nu op 18,5, terwijl dat normaal 20 graden is.’ En dat merk je in het gedateerde gebouw, dat wat betreft duurzaamheid niet direct zal gaan voor de hoofdprij..

