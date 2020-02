Verzet tegen profeten als Baudet is niet genoeg. Durf ook zelf te dromen

In het commentaar van deze krant werd Thierry Baudet ‘onverdunde messiaanse zelfoverschatting’ verweten. Het is terecht als eigentijdse valse profeten ontmaskerd worden. Maar dat maakt de behoefte aan profetie in de politiek niet minder. Durf net als Baudet te dromen.

Forum voor Democratie zag afgelopen jaar net als Partij voor de Dieren en GroenLinks, en bij de ChristenUnie gebeurde dat ook een klein beetje, het ledental groeien. Dat is opvallend, want het zijn juist deze partijen die op profetische wijze een bepaalde leegte in de samenleving willen vullen. links Thierry Baudet, rechts Gert-Jan Segers. (beeld anp / Bart Maat)

Ben jij het die komen zal, of verwachten wij een ander? Het was Bart-Jan Spruyt die deze oude vraag afgelopen zomer opnieuw stelde. Niet aan Jezus, maar aan Baudet. Over profetisch potentieel gesproken. Voor velen onbegrijpelijk en zelfs schokkend. Hoe kan je dit vragen aan iemand die al meerdere malen, en ook de afgelopen dagen weer, van racisme wordt beschuldigd? En ..

Hoe absurd ook, de vraag van Spruyt adresseert een verlangen. Dat verlangen leeft breder dan in de achterban van Forum voor Democratie (FvD) alleen. Vorige week bleek FvD in ledenaantal de grootste politieke partij van Nederland te zijn geworden. Andere groeiers zijn Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks en, een klein beetje, de ChristenUnie. Dat is opvallend, want ..

