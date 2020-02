Dromen van een maatschappij waarin iedereen kan meedoen

Aanstaande donderdag is de startbijeenkomst van de commissie die normen moet opstellen voor de toegankelijkheid van gebouwen. Zodat iedereen kan meedoen. Sanne Kroon van HandicapNL kijkt met meer dan gemiddelde belangstelling naar die bijeenkomst uit. Ze droomt van een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Tegelijk vreest ze een nieuwe papieren tijger.

1 Wat is het probleem?

‘Het probleem is echt heel groot. Bij de inrichting van de Nederlandse maatschappij wordt niet voldoende rekening gehouden met mensen die anders zijn. En dan heb ik het niet alleen over de twee miljoen mensen met een handicap die wij vertegenwoordigen. Dan gaat het over ouderen, mensen die minder mobiel zijn, mensen die laaggeletterd zijn. En het gaat ook niet ..

