Universiteit van Maastricht betaalde na computerhack. Wat zou u doen?

Gustaaf Modderman, oud-ambulanceverpleegkundige

Wij zijn ondertussen verslaafd geraakt aan de computer en kunnen niet zonder. Ik zou toch snel de portemonnee trekken, helaas.

Janny Hekman, vrijwilliger

In landen waar de overheid onvoldoende inzet op bestrijding van digitale criminaliteit gaan hackers ongestoord hun gang. Dit ten koste van instituten waar geld te halen is. Het is niet tegen te houden. Ik begrijp die afweging in Maastricht.

