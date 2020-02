Arts die alarm sloeg over virus zelf overleden

De Chinese oogarts die eind december alarm sloeg over het coronavirus en zelf besmet raakte, is overleden. De 34-jarige Li Wen-liang werd aanvankelijk berispt wegens het ‘verspreiden van geruchten’.

Li Wenliang liet op 30 december in een chatgroep van vroegere medestudenten weten dat er zeven mensen waren besmet met een virus dat op sars leek. Het noemen van sars ligt gevoelig in China: in 2003 overleden honderden mensen aan het virus nadat de Chinese staat de epidemie geheim had gehouden.

Toen zijn bericht zich razendsnel op internet verspreidde, werd Li Wenliang op het politiebureau van Wuhan ontboden. Daar werd hij berispt wegens ‘het verspreiden van geruchten’ en ‘het ernstig verstoren van de sociale orde’.Hij moest een verklaring ondertekenen waarin hij zijn ‘misdrijf’ toegaf.

