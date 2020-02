Patiëntenstops door tekort aan huisartsen

Het tekort aan huisartsen is dusdanig groot dat inwoners van ten minste vier steden zich bij geen enkele nieuwe praktijk kunnen inschrijven. In onder meer Middelburg, Enschede, Kampen en Emmen nemen huisartsen geen nieuwe patiënten aan. Die komen – vaak maandenlang – op een wachtlijst terecht.



Jurre van de Bert Michiel van der Geest

Een nijpende situatie dreigt op korte termijn te ontstaan in Rotterdam, Leeuwarden, Almelo, Goes, Vlissingen, Bergen op Zoom, Tilburg, Waalwijk, Oss, Den Bosch en Eindhoven, en in Noord-Limburg en het noorden van Noord-Holland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Zorgverzekeraars en huisartsenorganisaties verwachten da..

