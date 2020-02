Stagiairs in zorg vallen massaal uit

Den Haag

Leerlingen en stagiairs in de zorg vallen 'massaal' uit tijdens hun opleiding, aldus de FNV. Ze lopen burn-outs en studievertraging op en stoppen soms maar helemaal met hun scholing. Ruim 80 procent van de leerlingen in zorg en welzijn wordt volgens de bond als gewone werknemer ingezet, terwijl zij eigenlijk 'boventallig' horen mee te draaien. Ze krijgen amper begeleiding en voelen zich vaak onder druk gezet om handelingen te verrichten waar ze nog niet aan toe zijn, klaagt de organisatie. De conclusies staan in het rapport over 'stagemisbruik' van de FNV. <