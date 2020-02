Wolven lijken in Drenthe gesetteld

Utrecht

In Drenthe lopen nog steeds een of meer wolven rond. In december zijn in die provincie weer zes schapen gedood door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek dat donderdag bekend is gemaakt door BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade afhandelt.

In januari zijn zes vondsten van dode schapen in Drenthe gemeld en één in februari. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of een wolf de dader is. Nu er al ruim drie maanden wolvenmeldingen uit Drenthe komen, kan het zijn dat een wolf daar een territorium aan het afbakenen is. <