Gouden Koets eindelijk van stal gehaald

Op de foto zien we de dag waarop de Gouden Koets voor het eerst door het Koninklijk Huis werd gebruikt. Dit gebeurde op 7 februari 1901, toen koningin Wilhelmina en prins Hendrik in het huwelijk traden. Ter gelegenheid hiervan verscheen deze prentbriefkaart, waarop de Gouden Koets te zien is voor Paleis Noordeinde in Den Haag. Het geld om de koets te bouwen was door de Amsterdamse Oranjevriende..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .