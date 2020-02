Moeten herten in de Oostvaardersplassen worden gedood?

Grote grazers in de Oostvaardersplassen mogen voorlopig niet worden afgeschoten, oordeelde de rechter. Moet de jacht op edelherten heropend worden?

Respect voor het leven tonen is belangrijk voor ons

Marius Bouscholte, penningmeester van stichting Dierbaar Flevoland

‘Voor ons is het goed nieuws dat er voorlopig geen edelherten in de Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten. Vaak gaat het om drachtige hindes en jonge dieren, die nog een heel leven voor zich hebben. Respect voor het leven tonen is voor ons een belangrijke waarde en daarom vinden wij het doden van gezonde dieren onacceptabel. Wij hebben er niets op tegen als zieke dieren worden afgesch..

