Boeren uit stikstofberaad gezet

Den Haag

Het bestuur van de radicale boerenactiegroep had voor de ontmoeting met Rutte en Schouten een dreigbrief rondgestuurd in de landbouwsector. FDF probeert met die brief mensen uit de sector ervan te weerhouden een akkoord met Schouten te sluiten over het stikstofbeleid.

‘De vleesbazen, de zuivelbobo’s, de voerboeren, de bankiers en zelfs de gevestigde orde belangenbehartiging: allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langskomen bij Schouten om als een judas de sector te verraden’, schrijft het bestuur van FDF. Die beschuldiging van verraad wordt gevolgd door een dreigement: ‘Dat gaat deze keer niet ongestraft g..

