Universiteit gaf hackers twee ton

Maastricht

De universiteit erkende dit woensdag bij monde van vicevoorzitter Nick Bos van het college van bestuur. Eerder meldde het onafhankelijke universiteitsblad De Observant al dat er losgeld was betaald, maar de universiteit wilde dat toen bevestigen noch ontkennen.

Het gijzelvirus legde de systemen van de universiteit wekenlang lam. De universiteit zag naar eigen zeggen geen andere oplossing dan te betalen.

De cybercriminelen drongen de systemen van de universiteit binnen nadat iemand op een laptop een link had aangeklikt van een phishingmail. Vanaf dat moment kon een Oost-Europese groep cybercriminelen infiltreren in de servers van de universiteit. Op 23 december legden ze de boel lam. De hackers wisten de antivirussoftware uit te schakelen. Uiteindelijk werden 267 servers van de Universiteit Maastricht (UM) versleuteld.

Twee digitale experts van het bedrijf Fox IT zeiden woensdag tijdens een bijeenkomst van de UM dat een groep criminelen van de organisatie Grace-RAT achter de aanval op de UM zit. Zij staan ook wel bekend als TA505. Sinds 2014 heeft deze bende een groot aantal financiële en andere instellingen aangevallen.

Volgens Fox IT waren bij de UM niet alle upgrades tijdig uitgevoerd toen de aanval plaatsvond. De UM telt 1650 Windows-servers en 7300 Windows-werkplekken. Ten tijde van de aanval hadden niet alle servers een upgrade gekregen, zodat de indringers via de verouderde systemen konden toeslaan. Bovendien stond een deel van de back-up online, zodat de indringers die back-up konden versleutelen en de UM niet meer in staat was het hele systeem te herstellen. De UM gaat voortaan alle back-ups ook offline parkeren.

Niet alles was gekaapt, benadrukt vicevoorzitter Bos. Het gros van de onderzoeksdata bleef buiten schot. Volgens Fox IT werd met name het Windows-netwerk platgelegd.