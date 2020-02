In de Nederlandse natuur leven steeds minder vogels en insecten. Het Wereld Natuur Fonds spreekt in een rapport dat vandaag verschijnt van een algehele natuurcrisis. Intensieve landbouw en stikstofneerslag hebben veel populaties gehalveerd.

Den Haag

Het WNF roept boeren, burgers en natuurorganisaties op snel in gesprek te gaan. ‘Herstel van de leefomgeving is een gezamenlijke opgave, maar het kabinet moet nu de richting aangeven.’

De hoge zandgronden in het zuiden en oosten zijn het kwetsbaarst voor een voortdurende overdosis stikstof. En juist daar, in Oost- en Zuid-Nederland, is die uitstoot het grootst. De intensieve landbouw in deze regio's betekent een zware aanslag op heidevelden. Soms is de stikstofneerslag zo hoog, dat de omvang van dierpopulaties er in dertig jaar tijd kelderde met 70 procent. Het tekort aan..

