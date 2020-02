'Rondetafelgesprek over boeren en natuur nodig'

Den Haag

De tegenstellingen in de stikstofcrisis zijn onnodig groot geworden, omdat het kabinet niet vanaf het begin koos voor een rondetafeloverleg, meent directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds. Het kabinet moet boeren en natuurbeschermers samen uitnodigen. Dat is nog onvoldoende gebeurd, terwijl er tegelijk wel een podium is geboden aan boerengroepen die geen enkel..

Voor het eerst is voor het hele land de directe invloed van stikstof in kaart gebracht over een langere periode, met aandacht voor de grondsoort en de getroffen dieren- en plantensoorten. Vandaag verschijnt het rapport van het Wereld Natuurfonds (WNF) over de invloed van stikstofneerslag op de soortenrijkdom in de Nederlandse natuur. ‘Het is niet meer genoeg om natuu..

