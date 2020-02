'Straks betalen voor belastingaangifte'

Den Haag

Burgers moeten in de toekomst mogelijk gaan betalen voor hun belastingaangifte. Nu is het gratis om aangifte te doen maar 'de vraag is natuurlijk of dit zo blijft', zegt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Hij sluit niet uit dat er een systeem wordt ontwikkeld waardoor burgers beter geholpen worden bij hun aangifte of andere zaken. Daar zouden ze - als een soort identiteitskaart - eventueel voor moeten betalen. 'Het is allemaal toekomstmuziek, maar dan zou je niet meer kunnen betogen dat het gratis is.' Knops reageert op vragen van de VVD. <