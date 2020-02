Orthopedagogen

Met veel interesse lees ik de laatste weken reacties op het boek van Rutger Bregman: De meeste mensen deugen. Ik heb het boek gelezen en ben er een beter mens van geworden. Of ik inmiddels deug in de zin van wat we hebben geleerd vanuit de Heidelbergse Catechismus? Jammer genoeg nog niet, maar daar hebben we gelukkig niet alleen die veel geciteerde zin uit deze Zondag voor gekregen, maar mogen we zien op het verlossingswerk van Jezus Christus en vervuld door zijn Geest ontstaan er mooie dingen.