Jongerenfestival elders om hoogwater

Nijmegen

Het 75 uur durende jongerenfestival Into the Fik in Nijmegen, dat vandaag begint, is verplaatst in verband met het hoge water in de Waal. Het festival zou plaatshebben op het stadseiland Veur-Lent, maar wordt nu gehouden op hoger gelegen terrein aan de andere kant van de rivier. De verplaatsing is nodig, omdat een deel van het stadseiland bij hoogwater onderloopt. Bovendien loopt de geul tussen het eiland en de wal vol en het water daarin gaat dan sterk stromen. Into the Fik is een onderdeel van Free Future, het programma waarmee jongeren deze week de 75-jarige herdenking van de bevrijding vieren. Ook de afsluiting zondag is verplaatst naar de parkeerplaats bij het Honig-terrein. <