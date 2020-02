Van Thillo stopt als topman van DPG Media

Christian Van Thillo stopt na dertig jaar als topman van het Belgische mediabedrijf DPG Media, in Nederland onder meer bekend van AD en de Volkskrant.

Amsterdam

Erik Roddenhof neemt zijn plek over. Van Thillo wordt uitvoerend voorzitter van de groepsdirectie.

De nieuwe rol van Van Thillo is volgens een woordvoerder te vergelijken met wat in Nederland voorzitter van de raad van commissarissen heet. Hij gaat zich voornamelijk toeleggen op de strategie, het acquisitiebeleid en de ontwikkeling van de mediamerken van het bedrijf, maar zal zich niet bezighouden met de dagelijkse aansturing.

Erik Roddenhof was al topman van DPG Nederland en neemt nu dus het roer van het hele bedrijf over. Van Thillo noemt hem 'de juiste man op de juiste plaats'. De nieuwe topstructuur is volgens de uitgeverij het gevolg van de sterke groei.

Christian Van Thillo staat sinds 1990 aan het roer bij De Persgroep, die tegenwoordig DPG Media heet. In 2003 kreeg De Persgroep voet aan de grond in de Nederlandse krantenmarkt. <