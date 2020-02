Bij het bespreken van het menu mengt Gijs van 7 zich in de discussie. Een idee om te eten is 'verantwoorde kip met iets erbij', waarop hij zegt: 'Maar mama, je kunt toch beter een ongelukkige kip eten in plaats van een blije?'

