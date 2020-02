17. Peter vertelde van alles over de geschiedenis van de plek. ‘Waren hier vroeger kranen?’ wilde Kris weten. ‘Ik vind het zo’n gekke naam, De Kranenkamp …’ ‘Ha, goeie vraag! Ja, hier waren vroeger veel kranen. Heel veel. Kraanvógels, wel te verstaan. Dat zijn trekvogels, die elke winter naar het zuiden vliegen, en elke zomer naar het noorden. Onderweg hebben kraanvogels vaste plekken waar ze uitrusten. Waarschijnlijk was dit een van die plekken – een kampje noemden de mensen dat toen. Een kampje voor de kranen, de kraanvogels. De Kranenkamp dus.’

Er stonden wel meer plekken op de kaart die er nu anders uitzagen, vertelde Peter. Dat moesten de vier maar eens goed gaan uitzoeken. Emma wees naar een hoek van de kaart. ‘Wat is daar?’ Er was een klein vierkantje te zien. ‘Daar is nu heel dicht bos,’ antwoordde Peter. ‘Dat is niet leuk om naartoe te gaan, het is bijna ondoordringbaar en eerlijk gezegd ook een bee..

‘Maar ik bedoelde eigenlijk dat vierkantje,’ hield Emma vol. ‘O dat,’ zei Peter. ‘Dat is denk ik de oude ijskelder geweest van het landhuis. Daar werd in de winter ijs in opgeslagen, dat in die kelder tot diep in de zomer bevroren bleef. Met dat ijs hielden ze op het landhuis hun dranken koel, en konden ze hun verse spullen wat langer bewaren.’ ‘Is die ..

