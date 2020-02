Handelsverdrag CETA verdient geen mythes

In tegenstelling tot wat mythen over het Canadees-Europese handelsverdrag CETA beweren, ondermijnt CETA de Europese of Nederlandse normen niet. Over en weer gelden dezelfde regels, schrijft de Canadese ambassadeur Lisa Helfland.

Sinds de voorlopige inwerkingtreding van handelsverdrag CETA is de handel met Canada fors gestegen. Nederland en Canada onderhouden al heel lang banden. Op de foto: premier Rutte bezocht Canada in 2018, waar hij o.a. samen met zijn collega Trudeau vragen van leerlingen beantwoordde tijdens een bezoek aan een high school. (beeld anp / Jerry Lampen)

Sinds ik begin oktober in uw land ben aangekomen, heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe hecht de relatie tussen Canada en Nederland is, inclusief onze uitgebreide commerciële banden. Canada en Nederland zijn allebei middelgroot en middelmachtig, en we staan sterker door onze wereldwijde verbindingen. Dat is ook de reden waarom we ons hebben gecommitteerd aan het bevorderen van open, op regel..

Als ambassadeur ben ik voor een dialoog om dit partnerschap vorm te geven. Daarom vind ik het belangrijk om te reageren op enkele mythen die rondgaan over de normen van Canada op het gebied van consumentenbescherming en over het CETA-verdrag zelf.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .