Overheid profiteert van de kerk. Het is tijd voor een kerkbelasting

In Duitsland betaalt de overheid subsidie als kerken zorgtaken uitvoeren. Zoiets kan ook in Nederland. Denk aan een vergoeding als de diaconie bepaalde zorgtaken overneemt.

Bij veel al dan niet meelevende kerkleden landde vorige maand een envelop van de ‘actie Kerkbalans’ op de mat met het verzoek om een bijdrage voor de kerk. Dat is in Nederland iets tussen de kerk en de gelovige; de staat houdt zich daarbuiten. In Duitsland ligt de situatie anders. Daar kunnen we van leren. Geregistreerde gelovigen betalen daar - of ze nu naar de kerk g..

kapitaal

Ook op kapitaal wordt er kerkbelasting geheven. Dat ging voorheen simpelweg via de jaarlijkse belastingaangifte. Over het aan de belastingdienst verschuldigde bedrag wordt in de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg bijvoorbeeld 8 procent en in de overige deelstaten 9 procent ker..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .