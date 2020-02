Lot is nog steeds druk met de vogels in de tuin.

Ze wil heel graag dat er in het voorjaar vogeltjes in haar vogelhuisje komen wonen. En dat ze er een nestje in gaan maken.

‘Je moet ze lokken’, zegt Lex.

Dat doet Lot al.

Samen met mama heeft ze in het tuincentrum een voedertafel gekocht en vogelvoer. Elke ochtend strooit Lot wat vogelvoer op de tafel. En als ze uit school komt, kijkt ze of er nog wat ligt.

En Lot heeft ook al een vetbol gemaakt. Die hangt aan het dakje van de voedertafel. Er zijn al vogels gekomen die ervan gegeten hebben, maar Lot wil er meer.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .