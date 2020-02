Achter het schuifloket

De afhaalchinees, wie is er niet groot mee geworden? Ja, u en ik zaten ook op de bank van velours, met aan de linkerkant het aquarium, voor ons de leesmap en in de rechterhand wat kroepoek. Actie bij het schuifloket: is dat onze oosterse kost? 'Nummer 16!' Bingo. De witte bakken worden in papier gevouwen en gaan, met de kroepoek langszij, in het tasje. 'Sambal bij?..

