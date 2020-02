Meeste scholen schieten tekort bij schoolexamens

Den Haag

Anderhalf jaar geleden kwamen grote problemen aan het licht op een vmbo-school in Maastricht. De schoolexamens van 354 leerlingen werden ongeldig verklaard. Naar aanleiding hiervan deed de inspectie onderzoek op ruim honderd andere scholen. De gebeurtenissen in 2018 hebben het onderwijsveld ‘wakker geschud’, zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Overal in het land zijn scholen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .