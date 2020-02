Veel meer mannen willen nu een baan voor de klas

Op de lerarenopleiding in Utrecht hebben ze veel inspanningen gedaan om vooral extra mannelijke studenten te trekken. Dat lijkt te werken: de groei van het aantal studenten bij de pabo's is voor een deel te danken aan jongens die voor het vak kiezen.

Utrecht

Het had zomaar gekund of het lerarentekort was over vier jaar nog een heel klein beetje groter geweest. Voor Mats Mulder was het namelijk niet evident dat hij naar de pabo zou gaan. Bij het kiezen van een studie wist de negentienjarige dat hij graag met kinderen wilde werken. Maar hij wist ook dat hij het liefst sportles wilde geven. Het dilemma van Mulder: als hij voor de pabo zou kiezen, zou ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .