Tomáš Halík wint de Comeniusprijs

Naarden

De Comeniusprijs, vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius (1592-1670), kent dit jaar ook een Tsjechische winnaar: Tomáš Halík krijgt de prijs op 28 maart uitgereikt in Naarden. De jury heeft de prijs aan de 71-jarige theoloog, socioloog en filosoof toegekend, omdat hij 'op geheel onafhankelijke en kritische wijze getuigt tegen onrecht en gebrek aan vrijheid en een vurig pleitbezorger is van meer solidariteit in de wereld'. Halík was in het communistische Tsjechoslowakije onder meer actief in de 'underground kerk'.