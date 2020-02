Vuurwerk op Malieveld

Kanonslagen, een Chinese mat, Chinese rollen en twee Cobra's ontploften dinsdagmiddag op het Malieveld in Den Haag. Het was een protest van drie samenwerkende vuurwerkverkopers tegen het naderende vuurwerkverbod. Een deel van het afgestoken vuurwerk is al illegaal, zoals de Cobra-8, maar die is volgens de betogers 'op elke middelbare school te krijgen'. Het overige knalvuurwerk word..

