Onze zoon zit te zingen tijdens het bijbellezen. Maar hij luistert beter dan we denken .... We lezen in Markus 10:29 over vader en moeder. Ineens zingt onze tweejarige erachteraan : 'Piep zei de muis in het voorhuis!'

