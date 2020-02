De kapitein stond naast Isaac en zei: ‘We zullen George begraven, daarna moeten we verder.’

‘Maar… Een paar uur extra… Om te zoeken…’

Zachs ouders kwamen dicht bij haar staan, klaar om haar te grijpen als ze in zou storten. Drie mensen, wankelend onder hetzelfde leed, als door de wind geteisterde bomen die elkaar overeind hielden.

‘Het gaat niet alleen om de vertraging die we oplopen, mevrouw Nancy. De complete karavaan loopt gevaar als we hier nog langer blijven. We weten niet hoeveel indianen er in de buurt zijn, maar we weten wel dat ze ons niet welgezind zijn, getuige de… staat van het lichaam van George. We moeten hier weg.’

