Eerste wilde truffels in Nederland ontdekt

Renkum

Op tenminste tien plekken in Nederland komen truffels voor in het wild. De kostbare delicatesse is nooit eerder in Nederland gevonden. Bioprocestechnoloog Judith Evenaar, die zelf teelt in haar truffelgaard in Renkum, heeft truffels gevonden in het Rivierengebied en in Limburg, zei zij dinsdag. Truffels zijn ondergrondse vruchtlichamen van de schimmel mycorrhiza. Vooral in Italië en Frankrijk wordt naar truffels gezocht met speciaal getrainde varkens en honden. Omdat truffels zeldzaam en dus heel duur zijn, worden vindplaatsen angstvallig geheimgehouden. Evenaar vermoedt dat er al langer truffels in Nederland voorkomen. <