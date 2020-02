Online aangifte doen van cybermisdrijf

Den Haag

Sinds dinsdag kan via de site van de politie aangifte worden gedaan van een cybermisdrijf. Zo wil de politie de aangiftebereidheid bij internetmisdrijven vergroten. Die is nu nog lager dan bij andere misdrijven. Helpdeskfraude is de eerste vorm van internetcriminaliteit waar online aangifte van kan worden gedaan. Bij die vorm van fraude doen criminelen zich voor als medewerkers van een softwarebedrijf, die willen 'helpen' bij een computerprobleem, maar dan op slinkse wijze geld naar zichzelf overmaken. Vorig jaar kwamen bij de politie ongeveer 1600 aangiftes of meldingen binnen van cybercriminaliteit. <