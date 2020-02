De zwarte lijsten van de azc's

Nog voor de zomer wordt de harde aanpak van overlast gevende asielzoekers landelijk ingevoerd. Henk Wolthof: 'We willen ervoor zorgen dat de echte asielzoeker hier veilig zit.' Nog voor de zomer zullen alle asielzoekerscentra zwarte lijsten bijhouden van overlast gevende asielzoekers. Henk Wolthof is een van de drie ‘ketenmariniers’ die deze (heel kleine) groep moet aanpakken. ‘Ze verpesten het draagvlak voor de andere asielzoekers.’

Ter Apel

Pak overlastgevende asielzoekers aan, desnoods op onorthodoxe wijze. Dat was de opdracht die Mark Harbers, de toenmalige staatssecretaris van Asiel, vorig jaar mei meegaf aan drie ‘ketenmariniers’. De titel is afgeleid van het Rotterdamse concept van stadsmariniers, waarbij ‘superambtenaren’ in nauw overleg met de betrokken partijen de wijken intrek..

De harde aanpak loont: nog voor de zomer zal die landelijk worden uitgerold, kondigde de huidige staatssecretaris van Asiel Ankie Broekers-Knol maandag aan. Alle asielzoekerscentra zullen vanaf dat moment, op basis van politiegegevens, lijsten bijhouden van zich misdragende bewoners. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe beginnen deze week al.

