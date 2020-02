Een crisis in een rechtsstaat begint meestal bij de rechters. Ze zijn een makkelijk doelwit

‘Dikastofobie’ betekent angst voor rechters. Het begrip is een vorm van angstzaaien die in tijden van maatschappelijke en politieke onrust de kop opsteekt. Angst voor rechters wordt eerst door populisten gekweekt (met name op sociale media) en daarna als politiek instrument ingezet in de strijd om macht en machtsbehoud. De karaktermoord op rechters door de Poolse reger..

Een crisis in een rechtsstaat begint meestal bij de rechters. Zij zijn immers een gemakkelijk doelwit. Alexander Hamilton, een van de grondleggers van de Amerikaanse Grondwet, noemde rechters in 1788 al ‘the least dangerous branch of government’ − de minst gevaarlijke van de drie staatsmachten. Rechters zijn immers voor bijna alles afhankelijk van de wetgevende en de u..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .