Bomenkap in duinen verdeelt provincie Noord-Holland

Overal leiden de plannen van Staatsbosbeheer voor bomenkap tot controverses, in Noord-Holland vooral tot wonderlijke politieke taferelen. Een burgerinitiatief om boskap in het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen tegen te gaan maakt dat Forum voor Democratie en de PVV zich plots opwerpen als natuurbeschermers, terwijl GroenLinks en D66 kap in dat gebied als een noodzakelijke ingreep zien.

Haarlem

Zo gevoelig ligt de slepende kwestie dat Provinciale Staten, maandag in Haarlem bijeen, mokkend instemden met het voorstel van het provinciebestuur om een adempauze in te lassen. De stemming over een burgerinitiatief om de boskap te verijdelen – 14 duizend Noord-Hollanders zetten er hun handtekening onder – wordt uitgesteld omdat gedeputeerde Esther R..

Zelden gaat het er in de provinciale politiek heftig aan toe, maar juist op een gebied waar die bestuurslaag wel een vinger in de pap heeft (het beheer van natuurgebieden) is dat maandag anders. Het beleid van Staatsbosbeheer om her en der tot massale bomenkap over te gaan om op de langere termijn natuurwaarden op te krikken, leidt niet alleen intern ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .